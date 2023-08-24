住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年來多數指標建案未能快速結案，主要影響因素是國內外政經局勢變化，造成短期投資買盤收手及部分高資產族觀望，整體新建案市場以置產、自住買盤為主力，建案買氣集中指標建案，但因建案量體較大且產品種類多元，常見有新案甫開案時低總價產品快速去化，銷售中、後期面臨中大坪數產品或事務所單位銷售卡關等問題。

住展雜誌進行市場調查，及比對實價登錄揭露資料，確認完銷的4個指標住宅建案，都位於大台北地區。1個位於台北市士林區社子地區，2個位於新北市板橋區的江子翠北側重劃區及浮洲地區，另1個位於新北市林口區林口新市鎮，顯示即便建案位於市場供給較多的重劃區，今年上半年仍有順銷至結案的機會。

進一步觀察進場銷售時間，4個建案中有3個在今年5月正式公開，顯示從開案至完銷結案，時間不超過2個月，個案銷售表現突出。至於進場時間較早的林口案，最後一筆實價登錄交易日期在5月初。

成采錡表示，由於2022年全年完銷建案數量超過一百個，以及今年下半年新推案將陸續進場，不利舊案衝刺銷況，今年完銷建案數量下滑，幾乎已成定局。截至7月底，北台灣以新竹地區的完銷建案數量減幅較大，如過往房市交易較熱絡的竹北，目前尚未見到有指標建案完銷撤場。