蕭亞軒與弟弟一家人及華納高層同台合照。（華納音樂提供）

蕭亞軒宣告音樂事業全面回歸。（華納音樂提供）

蕭亞軒昨（24日）在北京舉辦簽約華納音樂記者會，她的弟弟蕭聖諺現身舞台，推著生日蛋糕為她慶祝44歲生日，提及弟弟對她的全力支持，她透露自己很任性，如果有壓力沒辦法對外人說，就會在家庭群組裡訴苦，一不開心還會直接退群，弟弟對這一切全然包容，「弟弟真的很堅強，她是永遠不會離開我的男人」。

記者會上，蕭聖諺帶著妻兒全家到場支持，姪子還嘴甜送上祝福「姑姑生日快樂！祝妳大紅大紫」，讓蕭亞軒感動落淚；她透露自己至今覺得不需要生小孩，全是因為大侄子太可愛，眼神跟已經過世的媽媽很像，所以特別寵愛，若侄子未來也想要走演藝圈，屆時一定全力支持。她今年7月在直播裡，承認已和小16歲的黃皓分手，被問到最近有沒有不錯的交往對象？她坦言「聊天的對象很多，目前還蠻享受這樣的感覺」，幽默自嘲：「（之前）有時候真的被拍到了，也沒辦法在一起太短，不然很丟臉。」

至於理想型條件，蕭亞軒開出「孝順非常重要，順眼、善良、愛笑、幽默感、逗我笑、疼我、寵我、放縱我」，她稱自己很愛耍小脾氣，甚至會把對方封鎖，「女生小事情都會變很大，或是說好的東西他沒有做到，我就會生氣」。她認為自己在戀愛裡是百變的，「如果他對我太好，我會有點吃定他，但對我不好，我又會有點不爽」，對於愛情仍充滿期待。