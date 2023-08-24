蕭亞軒（Elva）今（24日）迎接44歲生日，宣布簽約華納音樂開啟全新事業里程，記者會上聊起最近身體狀況，Elva坦言今年2月髖關節開刀，主因是去年集訓時，「右腿突然啪一聲，以為只是扭一下，後來才發現，右邊髖關節是骨折，左邊也磨損得很嚴重。以前常覺得左邊不舒服，就打類固醇止痛，長期一直用右邊撐，變成很大比例的斷裂，我現在變成變形金剛，右邊有4根鋼釘、左邊灌人工骨漿，所以今天穿了平底鞋」。

她表示自己一直在配合修養、復健，目前已經恢復了很多，雖然經歷了很艱難的一段時間，但現在已基本恢復。也是因為受傷、擔心無法給歌迷帶來最完美的舞台，導致回歸的日期一直拖到現在，蕭亞軒現場對粉絲真誠致歉，並和粉絲約定明年演唱會上見。

今是蕭亞軒的生日，記者會現場粉絲代表和蕭亞軒的家人，共同推著蛋糕走向台前為蕭亞軒獻上生日驚喜，全場合唱生日快樂歌，粉絲表白蕭亞軒令全場動容，蕭亞軒泣不成聲地說：「有粉絲、朋友、家人的支持，很滿足。我真的很感動，其實一路走來，我最感謝的就是我的歌迷，他們無條件地支持我、包容我、鼓勵我，即使是這麼多年的空白期，也一直耐心地等待我。我想對他們說，你們一直都是我的底氣，我也會帶著這份底氣，做出好的音樂作品，讓你們對我的喜歡也變得有底氣，蕭亞軒不會給你們丟人的。」