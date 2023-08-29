杭州亞運會將從9 月23 日開跑，據網信中國28日消息，大陸中央網信辦秘書局等單位聯合發布《關於開展「清朗·杭州亞運會和亞洲帕拉運動會網路環境整治」專項行動的通知》，決定從8月28日至10月29日，展開包含散佈涉亞運會虛假資訊、肉搜運動員個資，誘導網暴、挑唆粉絲群體互撕謾駡等8大情形防治。

據觀察者網報導，具體8大項中，首先包含散佈涉亞運會和亞洲帕拉運動會及相關地區公共政策、社會民生領域虛假資訊，例如違法犯罪、食品品質問題等謠言。第二則鎖定片面、歪曲傳播突發事件資訊，假冒當事人或相關人員身份發聲，關聯翻炒舊聞舊事，以及發佈有關人群、民族、地域歧視的文字、圖片、影音煽動對立、損害主辦、協辦城市及相關地區形象等。

第三則禁止未經授權在網上傳播亞運會賽事節目、提供盜播連結的資訊；涉亞運會與亞洲帕拉運動會吉祥物等侵權盜版資訊。第四不允許未經許可擅自進行網路新聞資訊服務，又或利用生成式人工智慧技術製作發佈虛假賽事影片。

此外，也禁止使用相同或相似名稱、標識、頁面等假冒仿冒亞運會和亞洲帕拉運動會的網站、App、小程序，以及在帳號、頭像、簡介等環節假冒仿冒官方機構、新聞媒體等。

第六則嚴防人肉搜索，故意洩露運動員、裁判員、教練員等個資隱私，誘導實施網路暴力等侮辱誹謗、謾駡攻擊。第七則是整治賽事誘導未成年人過度網路消費，挑唆參賽運動員、教練員等粉絲群體互撕謾駡、刷量控評、應援打榜等。

最後則嚴禁借賽事活動名義發佈商品推廣、服務招攬等資訊從事違規行銷行為；借機違法違規收集個人隱私、個人身份證件以及生物識別資訊等違法行為。