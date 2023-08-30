男星林志穎去年7月發生嚴重自撞車禍，經過1年多的治療以及積極復健後，近期復工重啟演藝活動，更參加陸綜《披荊斬棘的哥哥》。此外，他平時也熱衷於嘗試新鮮事物，即便是發生車禍也不減他對於車輛的喜愛，屢屢在社群上曬出與各式汽車的合影，近日更挑戰「飛行汽車」，讓不少粉絲看了驚呼連連。

林志穎忙於工作之餘，休閒時也培養了賽車的嗜好，多次在社群上曬出與賽車、賽道的合影，顯見對於此事的喜愛，即便是發生車禍後，仍不減對賽車的熱愛，今年5月也在社群上發文寫下：「回來真好」並曬出多張與賽車團隊合影的照片。

此外，他今(30日)稍早，也在社群上更新貼文，寫下：「坐著飛行汽車披荊斬棘去，跟著我一起翱翔，突破自我。」同時也一併曬出一則短片，只見畫面中，他帶著墨鏡，坐進小型飛行器內，並繫好安全帶，在4個螺旋槳的轉動中緩緩上升，飛越河岸，而他也在途中帶著笑容，十分愜意的欣賞周遭景色。

相關貼文曝光後，也吸引不少網友前來朝聖，留言表示：「太會冒險了」、「好帥，不愧是夢想家」、「感覺還是很危險。」此外，由於林志穎去年還剛發生車禍，積極復健治療後才能重啟演藝工作，因而也惹來粉絲擔憂指出：「安全嗎？我希望你平安」、「還要駕嗎？小心駕駛呀！」