香港信報報導，離岸價（CNH）低至7.2969，截至下午4時35分，離岸價報7.2938，在岸價報7.2887。官方25日開出的中間價報7.1883，較24日報7.1886，升3個基點。

交易員指出，聯準會主席鮑爾講話前，美元走勢強勁再度施壓人民幣。近期監管層注重離岸人民幣流動性管理，離岸及在岸價差已顯著收窄，短期人民幣料區間震盪，等待更多支持大陸經濟基本面好轉的政策訊息。