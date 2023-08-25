香港信報報導，離岸價（CNH）低至7.2969，截至下午4時35分，離岸價報7.2938，在岸價報7.2887。官方25日開出的中間價報7.1883，較24日報7.1886，升3個基點。
交易員指出，聯準會主席鮑爾講話前，美元走勢強勁再度施壓人民幣。近期監管層注重離岸人民幣流動性管理，離岸及在岸價差已顯著收窄，短期人民幣料區間震盪，等待更多支持大陸經濟基本面好轉的政策訊息。
人民幣兌美元在岸價（CNY）25日收盤跌107個基點，中段低至7.2902。人民幣兌美元在岸價收報7.2884，較24日下午4時30分收報7.2777，跌107個基點或0.15％，較晚上11時30分最後成交價7.2790，走弱94個基點。
香港信報報導，離岸價（CNH）低至7.2969，截至下午4時35分，離岸價報7.2938，在岸價報7.2887。官方25日開出的中間價報7.1883，較24日報7.1886，升3個基點。
交易員指出，聯準會主席鮑爾講話前，美元走勢強勁再度施壓人民幣。近期監管層注重離岸人民幣流動性管理，離岸及在岸價差已顯著收窄，短期人民幣料區間震盪，等待更多支持大陸經濟基本面好轉的政策訊息。
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