國泰金調查顯示，景氣現況樂觀指數由7月3下降至-0.5，展望樂觀指數由7月5.5同步走低至2.5，大額消費意願指數則由7月11.3續揚至12.5，創20個月以來新高，耐久財消費意願連續三個月改善，由上月-12.3至-12.1。房屋交易調查方面，買房意願指數由上月-49.5上揚至-47.6，為17個月新高，顯示內政部住宅補貼政策可能對民眾買房意願有提升效果。

而民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值與上個月同為2.1％，有50％的民眾認為2023年經濟成長率會在2％以上；民眾對於2023年平均通膨預期值與上個月同為2.6％，有高達86％的民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2％。民眾對於經濟成長看法持平，而通膨預期仍續處高點，皆維持在與前月相同水準。

本次調查期間特定產業題材熱度減退，投資人交易轉趨冷淡，國際主要股市區間震盪。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數由上月15.9降至10.6，但風險偏好指數連三月上升至15.6。