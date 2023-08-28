上證綜指28日開盤大漲5.06％，深證成指則大漲5.77％；不過現兩市大盤走勢大幅回落，截至10時10分，上證綜指漲幅2.36％報3,136.61點，成交值人民幣（下同）2,493.98億元。深證成指漲2.42％報10,375.69點，成交值2,970.02億元。

據大陸財政部公布，大陸A股印花稅自28日稅率從0.1％下調為0.05％。另外自9月8日收盤後，融資最低保證金比例將由100％調降至80％。