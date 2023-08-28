上證綜指28日開盤大漲5.06％，深證成指則大漲5.77％；不過現兩市大盤走勢大幅回落，截至10時10分，上證綜指漲幅2.36％報3,136.61點，成交值人民幣（下同）2,493.98億元。深證成指漲2.42％報10,375.69點，成交值2,970.02億元。
據大陸財政部公布，大陸A股印花稅自28日稅率從0.1％下調為0.05％。另外自9月8日收盤後，融資最低保證金比例將由100％調降至80％。
大陸財政部27日公布，自28日大陸A股印花稅減半，並且宣布將調降融資保證金。相關政策在28日盤初成功拉動近期乏力的陸股，滬深兩市大盤盤初一度大漲5％，不過隨後漲幅有相當收斂，現漲幅逾2％。
上證綜指28日開盤大漲5.06％，深證成指則大漲5.77％；不過現兩市大盤走勢大幅回落，截至10時10分，上證綜指漲幅2.36％報3,136.61點，成交值人民幣（下同）2,493.98億元。深證成指漲2.42％報10,375.69點，成交值2,970.02億元。
據大陸財政部公布，大陸A股印花稅自28日稅率從0.1％下調為0.05％。另外自9月8日收盤後，融資最低保證金比例將由100％調降至80％。
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