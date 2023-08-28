此前中國商務部公布，應王文濤邀請，雷蒙多將於27日～30日訪中。而雷蒙多在27日晚乘機抵達北京，展開她首次訪中行程，由中國商務部美大司司長林峰到場接機。

中國商務部此前表示，中方將就關切的經貿問題向美方表明立場，同時期待與美方就化解經貿分歧、推進務實合作進行深入討論。雷蒙多則表示，將利用為期四天的訪中行程，確保美中緩和緊張的關係，不過會在有關技術限制和中國貿易行為的交鋒中堅守立場。

此外，外界還關注中美元首習拜會在年內成行的可能性。