位於鳥松區中正路上的麥當勞鳥松店，2021年2月以總價1.86億元，由高雄在地建商「立崧建設」買下，當時就創下鳥松區史上最貴房地交易，「立崧建設」加價約2,608萬元轉手，今年6月，由台北一名梁姓女買家，以總價2.12億元入主成為新房東，也讓該透店蟬聯鳥松區史上最貴透店王，以成交總價換算地價，每坪土地成交單價約57萬元，同樣榮登鳥松區最貴地王。

台灣房屋仁武7+1工商加盟店長黃明智28日表示，此間透天店面樓高2層，屋齡26年，建物面積142.71坪，占地372.68坪，坐落的中正路段，為通往仁武、鳳山、大寮及三民區的中心點，人流車流旺盛、生活機能佳，且未來區段擁有捷運黃線紅利，整體地段與商業發展後勢看好，同時店面擁有連鎖品牌當金雞母，粗估租金投報率雖不到2％，但長約收租效益穩定，加上該地段頗具長遠增值性，都讓此物件更有創價優勢。

黃明智指出，不動產持有期間逾2年、未超過5年，會被課以房地合一稅35％，加上交易過戶相關的費用，粗估僅小賺出場，應非原持有人的置產計劃。

他說，由於近期受央行選擇性信用管制，調降購地貸款成數等措施影響，建商推案資金壓力增加，高雄市場就陸續有不少建商，積極重整手上資產，推估這也是讓該建商選擇獲利了結的原因之一，換取現金入袋為安。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，建商適度調整房地資產，豐沛資金，以利為其他投資標的做佈局，為業界常態性作法。

不過，她說，今年平均地權條例修法正式上路，禁止預售屋換約轉售，大幅影響預售市場量能，加上缺工缺料問題持續，同時受央行信用管制措施，調降購地貸款成數，還有18個月內開發的限制，建商層層增壓下，為了降低資金周轉與開發回收風險，甚至也不乏是帶建照出售的交易，藉由重整閒置資產，也成為建商可觀的業外獲利來源。