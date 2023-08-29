原訂於7月底訪問中國的英國外相柯維立（James Cleverly），外媒指將於今日抵達北京，預計會停留幾天。《環球時報》認為，柯維立此行可被視為英國政府的積極姿態，以助中英關係「破冰」。

綜合星島網與香港01報導，路透社此前引述知情人士稱，柯維立於8月底訪中，更指他8月29日抵達北京，這將是五年來首位訪問中國的英國外相，也是新冠疫情以來訪中的最高級英國官員。報導指，柯維立預計會在中國停留幾天。柯維立的訪中之行原訂在七月底，但因中國前外長秦剛消失於公眾視野而推遲。

英國《每日電訊報》（The Telegraph）報導，預料柯維立訪中期間，將提及香港以及新疆問題，並將向北京施壓，要求撤銷對英國議員的制裁。但報導表示，柯維立主要目的是和中國探討潛在合作，例如在氣候變化及全球經濟穩定問題上。

外界相信柯維立此行主要目的是改善中英關係。《環球時報》英文版日前引述中國社會科學院歐洲研究所研究員田德文稱，柯維立此行或與美國國務卿布林肯6月訪中，以及美國近期多名官員相繼訪中有關，目的也是推動改善中英關係。

上海外國語大學研究員李冠杰也認為，柯維立此行或是兩國重建關係的開端，目前中英政治與外交關係仍處於冷凍狀態。

一般分析認為，英國外相訪中是首相蘇納克的對中政策轉向，目的是和中國重修舊好。柯維立也為英中關係重新定調，強調要和中國建立「穩建而具建設性」的關係。