國立東華大學博士生陳明光研發族語桌遊，讓學生在玩樂中學習布農語。（陳明光提供／蔡旻妤台東傳真）

國立東華大學博士生陳明光研發族語桌遊，讓學生在玩樂中學習布農語。（陳明光提供／蔡旻妤台東傳真）

國立東華大學博士生陳明光研發族語桌遊，讓學生在玩樂中學習布農語。（陳明光提供／蔡旻妤台東傳真）

為了讓族語學習更靈活，增加學生學習意願，國立東華大學博士生、族人陳明光日前在南投縣原住民族教育資源中心擔任講師，特地打造各式布農族語桌遊，融合狩獵文化、選舉文化等，讓族語課程更多元、增添趣味。

設計教材的陳明光提到，這次桌遊內容加入族語拼音、族語千詞表、族語情境口說練習、原住民狩獵文化、原住民選舉文化及動態性質的部落勇士盃籃球賽等遊戲，讓學生玩樂同時，也強化族語能力。

參與增能研習的布農族族語老師松惠玲表示，一般學習語言方式多半為背單字、不斷練習文法，可能顯得乏味，有了這套布農族桌遊，讓課堂不再死板板，學生能在玩樂中學習族語。

南投縣原住民族教育資源中心在暑假期間為族語教師開辦增能課程，其中在教案發想過程中，導入桌遊設計與教學來輔助教師們備課，學習如何運用桌遊強化教學內容，藉著族語教師社群，共同討論並發想以族語教材來備課。

陳明光強調，桌遊導入原住民族語文教育，可以協助國中小族語教師培育桌遊融入教學的能力，發展教師創意教學提升教學成效；強化族語教師參與創意教學活動，提升活化族語教學之專業素養與知能；提供多元的跨領域閱讀題材，豐富族語教學，提升學生學習興趣。