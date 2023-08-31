台積電美國廠進度延宕，日前有工人向外媒細數台積電美國廠的不是，並將問題歸究於台灣承包商管理層的組織混亂，缺乏遵守美國安全規範的知識，要台灣人離開，引發熱議。前立委蔡正元30日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，台積電不是一般工廠，對溫濕度、微塵、甚至人員頭髮包紮都有嚴格管控，怎麼可能不曉得廠怎麼蓋？這就是當初台積電在總統蔡英文壓力下沒有先想好，應該堅持所有蓋廠工人全由台灣空運過去。

台積電美國廠進度延宕，當地工人的負面心聲更不時登上媒體版面，日前再有工人向英媒《衛報》爆料，細數台積電美國廠的不是，並將問題歸究於台灣承包商管理層的組織混亂，缺乏遵守美國安全規範的知識，要台灣人離開，話題引起熱烈討論，正反兩派意見不少

「如果英特爾這麼好，請問為什麼他做不出來？現在英特爾連5奈米都做不出來！」蔡正元表示，很多人可能不了解，這不是一般的工廠，要到5奈米能夠做得出來，他品質嚴格的程度，是你平常人無法想像的！空氣中要有多少微塵？溫度要控制到什麼程度？濕度要控制到什麼程度？人員的管理，連頭髮的包紮的方式，都有一律非常嚴格的管控！怎麼可能說不曉得怎麼蓋？

蔡正元直言，這個就是當初台積電在蔡英文的壓力底下，沒有先想好，就說對不起，我所有蓋廠的工人，全部由台灣空運過去！旁邊政大國關中心研究員嚴震生說「就跟美國在台協會找美國工人來蓋一樣！」蔡正元喊「對啊！講得好！」台灣的美國在台協會，全部是美國人蓋的，而且圖還不用經過我們台灣的建管單位審查。主持人盧秀芳提到，美國工會之前還曾抱怨：你們台灣不要送一些廉價勞工來！

「我承認我們台灣工人的待遇是比美國差啦，但是在台灣來講待遇已經不錯啦！」蔡正元強調，因為我們國民所得比美國少，到美國去雖然有所謂加薪、加碼，有可能還是不能跟美國當地的勞工比，他們就把我們認為是賤民、廉價勞工。