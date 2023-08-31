MG品牌銷售全球90國，近年在全球銷量爆發式成長，並在近20個國家銷售擠進Top 10，其中ZS車系更是扮演著背後不可或缺的重要角色，在歐洲、澳洲等市場銷售屢創佳績。如今全新ZS正式導入台灣，憑藉著新潮外型、質感內裝、跨級配備以及標配完整MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統四大優勢，創造熱門休旅市場購車新選擇，將帶領MG Taiwan開創新局持續締造佳績。

MG Taiwan總經理陳宗裕表示，發表的ZS旗艦版具備超規滿配的產品競爭力，期待MG在台灣第二款新車不僅能豐富產品陣線，更能獲得市場熱烈迴響。未來我們將持續提升顧客滿意度、拓展全台經銷服務網絡，以深耕台灣為目標回應廣大消費者的支持。

全新ZS旗艦版在行李廂空間表現上靈活且出眾，除了擁有基本的448L後車廂載物空間外，透過行李廂底板的空間擴增設計，讓容積可輕鬆提升至528L，加上後排座椅6/4分離椅背傾倒後，可創造出1375L的「大肚量」。而MG樹立CUV市場超規滿配新基準，MG ZS旗艦版依循「超規滿配」策略，全車除了採用皮質座椅，駕駛座內含六向電動調整，同時雙前座椅還擁有加熱功能，並提供EPB電子手煞車、Auto Hold智慧自動駐車功能，讓整體乘坐舒適度與操控便捷度更上層樓。

展望未來，MG Taiwan除了持續優化購車體驗與保修服務、維持透明化成交條件，並已連續突破千台的交車量，持續努力逐步提升產能，全力縮短準車主候車時間。經銷拓點部份，林口、新莊、八德、沙鹿、屏東及花蓮全新據點已展開營運，目前MG全台共有17間展示中心與22間服務廠建置，同時全新展示中心員林、新營、南投、桃園，以及全新服務廠嘉義、永康、新營，亦將於今年底前陸續動工，穩健朝向5年之內達成50間展示中心與60間服務廠的目標邁進。