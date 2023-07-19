Loewe全新解構並重組的Hammock Hobo包，也帶來全新配色。（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

Rimowa Personal Cross-body Bamboo青竹包超熱銷，幾個月之前出的覆盆梅色也近乎售罄。（Rimowa提供／黃唯淯台北傳真）

韓國最強女子團體可能馬上就要換人當，去年才出道的New Jeans去年才出道，今年就繳出《Hype Boy》、《OMG》兩隻影片在Youtube觀看破億的優異表現，後勢星途大有可為。而團員身上的穿搭與色系之選也成為網友的討論焦點。成員中年紀最小的Hyein除了是LV品牌大使之外，她所選的配件色系與她本人一樣甜美可口，在官方IG中曬出自己的粉紅LV GO-14小羊皮金屬LOGO新包，迷死一票網友；Minji在拍攝《Vogue》韓國版時，也以桃紅色CHANEL秋冬系列服裝現身，讓人見識到年輕無敵的威力。

而從New Jeans的選物中，也觀察到選物配色近幾季有朝向高彩度、高明度的方向靠攏。Loewe近期在早秋包款中就有西班牙超現實主義畫家Maruja Mallo的配色為啟發，帶來充滿活力色彩的紫紅色、橙色等，並與品牌知名的Hammock包共同升級，打造新款Hammock Hobo包，以全新造型、配色與大眾見面；另外如Rimowa也將Personal Cross-Body包款打造全新色選，以東方人最愛的青竹色打造出Bamboo青竹新配色，也是打造自身高彩度色系的好選擇。