遠雄7月中旬邀請MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen赴大巨蛋勘查，針對34個項目盤點與檢測，近日報告結果也出爐，遠雄集團副總經理楊舜欽說明，MLB專家主要針對場內場地測量、草坪及紅土、牛棚和室內打擊籠這4部分提出改善建議，會再來調整改善。

楊舜欽表示，日前已接獲MLB專家顧問場勘大巨蛋球場的專業意見回饋，建議調整內容多為原定規畫中，正在進行但尚未完成的工項，勘測後結果也顯示大巨蛋符合專業期待，將持續聽取各界意見來改善，成就台灣首座國際級室內棒球場。

楊舜欽說明，MLB專家主要針對場內場地測量、草坪及紅土、牛棚和室內打擊籠四部分提出改善建議，包括場地標線測量，已安排廠商美津濃精準丈量後調整，草皮下方填充物及紅土，也會依人工方式檢視後填補，另外牛棚及室內打擊籠防護網，也會依專家建議調整高度。

至於外界關心的天花、座椅顏色，楊舜欽表示，在場勘報告中也提及，針對此一意見，將待試營運階段透過測試，綜合實際人數及球場燈光等變數調整，並彙整球員實際反饋、及專業意見再做修正。