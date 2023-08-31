TrendForce指出，主要起因於8月下旬NAND Flash原廠進一步與部分中國大陸指標模組廠議定新一筆晶圓（Wafer）訂單，並成功拉抬512Gb wafer合約價，漲幅約10％，其他原廠亦跟進將同級產品價格提升，顯現原廠不願再低價成交，從而帶動Wafer現貨市場近期出現短期漲勢。
原廠成功拉漲晶圓合約價 現貨市場出現短期漲勢
近期NAND Flash現貨市場顆粒報價受到晶圓（wafer）合約價成功拉漲消息帶動，部分品項出現較積極詢價需求。
近期NAND Flash現貨市場顆粒報價受到晶圓（wafer）合約價成功拉漲消息帶動，部分品項出現較積極詢價需求。
TrendForce指出，主要起因於8月下旬NAND Flash原廠進一步與部分中國大陸指標模組廠議定新一筆晶圓（Wafer）訂單，並成功拉抬512Gb wafer合約價，漲幅約10％，其他原廠亦跟進將同級產品價格提升，顯現原廠不願再低價成交，從而帶動Wafer現貨市場近期出現短期漲勢。
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