詐騙集團無所不在、假冒投資群組到處騙人，金融智庫台灣金融研訓院也中彈，詐團還冒用金研院長黃崇哲的口氣說，「做了深入的產業分析報告...」，是要為股市投資人定錨個股的價值！

台灣金融研訓院對此烏龍事性，除了緊急在官方臉書打上防詐提醒的警訊，提醒粉絲不要隨便點擊投資社團連結，也透過科技業追蹤IP，要求詐團下架。

警政署165防騙網已公布「千萬別加好友」的詐騙LINE ID，包含各種詐騙手法所使用的帳號，也接收民眾申報所發現的詐騙LINE ID，165反詐騙諮詢專線會立即公告。

另一部份，來自刑事警察局的呼籲，近期出現許多深度偽造（#Deepfake）技術的詐騙，不肖分子把人們的臉孔和聲音合成到完全捏造的場景中，特別是政治人物的虛假影像和音訊如假似真，已近乎妨礙社會視聽，製造出混亂治安的假訊息。

部份有提供中文資訊的國際洗錢防制單位，也出現被詐騙AI軟體入侵，每每趁著深晚民眾休息後，以AI程度一一跳入網頁或開放社群，設定的誘人騙術內容竟是「本社群已到人數上限，請在社群關閉前，更改加入並點擊新群組XXXX 」，原版主起先只是將該貼文帳號踢除，但不久後或隔日必然再出現，近乎已成為病毒木馬程式！