瑞典支付公司Klarna 8月31日公布，今年上半年淨損從去年同期的63.4億瑞典克朗降至20.6億瑞典克朗，原因是刪減成本策略奏效，以及貸款損失從28.5億瑞典克朗減至17.5億瑞典克朗。該公司上半年淨利息收入年跌12％至15.1億瑞典克朗。