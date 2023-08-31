日前某甲於辦理不動產買賣過戶手續時，赫然發現無法移轉過戶，才知道原來該房地因欠繳應納稅捐累計達10萬元以上，稅務局基於保全租稅債權，通知地政機關，將納稅人之不動產為不得移轉或設定他項權利之禁止處分登記，必須繳清全部欠稅或提供相當財產擔保後，才可以辦理塗銷禁止財產處分登記。

稅務局提醒民眾，如果土地、房屋被禁止處分，將無法進行買賣及設定，甚至會因為大部分金融機構不接受被禁止處分的土地、房屋作為抵押擔保品，而無法申請貸款。