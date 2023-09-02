這題你算的出來嗎？一名網友今（2）日在臉書發文求救，想了解一題國小數學出的貸款題目，不過其他人挑戰後卻找不到正確解答，甚至還有人動用銀行提供的試算服務，結果還是沒有符合的選項，直呼應該送分才對。

一名網友今日在臉書「爆廢公社二館」發文，針對一題國小數學請教大家，只見題目為「佳祺向銀行貸款24萬，年利率2.5％，分20年平均攤還，每個月佳祺本金加利息要還多少元」，並給出1000元、1500元、1750元及2000元的選項。

雖然有些網友算出，1年利息6000元，20年利息就是12萬元，加上本金的24萬元，再平均分給20年的240個月，就可以得到每個月須還款1500元的答案；但也有網友強調，20年的還款有複利問題，認為此題有瑕疵。

此外，還有網友直接使用銀行提供的試算服務，結果顯示貸款24萬元、年利率2.5％時，前239個月應每個月還款1272元，最後一個月則須還款1189元，但選項中卻無這2個數字，應該直接送分才對。