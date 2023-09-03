海葵颱風來襲宜蘭部落預警性撤村，這些地方晚上停止上班課。

海葵颱風持續往台灣靠近，暴風圈已接觸本島，農業部農村發展及水土保持署針對宜蘭縣發布土石流警戒，縣府今（3日）日上午執行疏散撤離工作。另依據中央氣象局預報資料，大同鄉、南澳鄉及鄰近南澳的蘇澳鎮南強里及朝陽里地區，預測雨量已達天然災害停止上班、上課標準，縣府宣布今晚6時停班停課。

南澳鄉公所今上午9時30分起，在縣府警察局、民政處、消防局、國軍等單位配合下，針對金洋村、碧候村、武塔村、金岳村進行撤離疏散工作，截至中午12時止，已撤離126人，其中20位民眾安置於收容所，106位民眾依親，其他各公所也在評估是否進行疏散撤離作業，預計今日白天執行完畢。

另外岸際管制作業持續進行中，截至上午11時止，海巡署人員已投入91車209人次執行岸際勸離勤務，共有口頭勸離觀浪民眾及釣客125車456人，未有民眾違規情事。

颱風持續往台灣東部靠近，預估風雨將持續增強，縣長林姿妙呼籲民眾非必要勿外出，並做好防颱準備工作，若有任何災情或請求支援事項，可撥打宜蘭縣災害應變中心專線（03）9311294或119，縣府將有專人予以協助。