氣象局晚間發布18縣市豪、大雨特報，因颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（3日）晚至明（4）日花蓮縣有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣山區、屏東縣山區、台中市山區（雪山山區）及台東縣有局部豪雨或大豪雨，新北市、桃園市、新竹縣、南投縣山區及宜蘭縣、高雄市、屏東縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，苗栗山區、基隆北海岸、大台北、南投、雲林至台南地區及澎湖有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

同時針對高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至22時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局發布18縣市豪雨特報。（氣象局）

氣象局表示，今晚至明天海葵颱風進入台灣海峽，東半部地區降雨持續，中南部地區的風雨將明顯增強，北部地區則維持間歇性雨勢，提醒東半部地區有豪雨或局部豪雨等級以上的降雨發生，南部、大台北地區及中部以北山區易有大雨或局部豪雨發生的機率，外出活動請特別留意。

明（4）日雲林以南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有10至12級強陣風，其他沿海空曠地區亦有局部8至9級強陣風出現的機率，隨颱風逐漸遠離，明上午東部、東南部及明下午雲林以南地區風力有持續減弱的趨勢。