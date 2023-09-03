為讓更多資料持有者願意提供無涉個資數據，建構可信任數據共享機制，並透過多元創新應用，促進社會發展及提升公共服務品質，數位部催生數據公益運作指引草案。

「這會讓個別含金量很高數據，集結成總體，提高價值甚至解決社會問題。」數位部常次葉寧受訪時舉例，有人每天去健身房運動，會看自己跑多少步，當集結10萬人的跑步資料，就變得很有價值；或是藉由每個人Google定位去看哪些餐廳人潮眾多。希望讓大家在無常狀況且自己數據在隱私確保下提供給公共使用，將效果發揮到最大。

葉寧也提到，該指引包含三方關係，一是數據提供者，也就是每個人；第二是數據平台蒐集者；第三則是數據使用者，像是研究單位等。該指引目的是要把三方關係定清楚，讓提供數據者確定安全，不會被拿去亂用，也才可以取得一定信任和應用。

葉寧並透露，數位部緊接著會推出隱私強化技術指引草案，而這是聽到產業界心聲，擔心數據要如何儲存及使用、是否有可能因為涉及個資問題被主管機關開罰，因此需要透過對隱私強化技術的規範，讓業者安心，擔保不會有違反個資問題。而隱碼技術就是最簡單的隱私強化技術，現已要求電商業者，在運送過程中，不要直接把買方電話號碼或是身分證字號曝光。

莊明芬也說，隱私強化技術是未來顯學，如何不揭露個資，是產業面臨的重大課題，英國、美國、歐盟等都在推動提升資料應用信任度，尤其用在醫療體系。未來隱私強化技術指引會明定甚麼應用情境可以使用何種技術，例如電商可以使用隱碼技術，就能避免個資外流。在物流隱碼部分，MOMO、遠時科技、博客來已導入。