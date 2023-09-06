張金明指出，愛滋長效新藥TMB-365及TMB-380合併用藥，1b/2a臨床試驗先鋒組臨床試驗在作用持續時間和劑量水平結果符合預期，後續將把完整數據申請愛滋病國際年會CROI，明年3月可望完成發表。
未來試驗的方向，張金明則說，將把2A/2B臨床試驗合併成單一的二期臨床，預計收案40~50人，預估最快明年初可以獲准後進入，最快明年底進行用藥24周期的分析。
張金明表示，明年底期中分析結果若是正向，將與美國FDA討論是否能同步展開三期臨床試驗，至於授權策略方面，將會聚焦在國際藥廠。
新藥公司中裕(4147)今(6)日下午舉行法說會，總經理張金明指出，愛滋長效新藥TMB-365和TMBH-380合併用藥，先鋒組數據符合預期，將向FDA提IND修正案，希望明年初能進入臨床2期，將先鎖定2個月的給藥劑量，明年底有機會期中分析。
張金明指出，愛滋長效新藥TMB-365及TMB-380合併用藥，1b/2a臨床試驗先鋒組臨床試驗在作用持續時間和劑量水平結果符合預期，後續將把完整數據申請愛滋病國際年會CROI，明年3月可望完成發表。
未來試驗的方向，張金明則說，將把2A/2B臨床試驗合併成單一的二期臨床，預計收案40~50人，預估最快明年初可以獲准後進入，最快明年底進行用藥24周期的分析。
張金明表示，明年底期中分析結果若是正向，將與美國FDA討論是否能同步展開三期臨床試驗，至於授權策略方面，將會聚焦在國際藥廠。
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