有些人用情很深，愛不到就覺得世界末日，有的人則恰好相反，不會執著於感情。《搜狐網》近日分享4個容易放下感情的星座，他們不會深陷於愛情中，搞曖昧或交往時仍保有理智，分手後絕不與對方藕斷絲連。

▎獅子座

獅子座個性比較理性，不會深陷於愛情無法自拔，一旦有了心儀對象，就會盡所能付出一切，不過對方若對他們沒意思，獅子座也不會強求或示弱，更不會藕斷絲連，交往時對伴侶也是如此，分手會斷的很乾淨，不喜歡糾纏別人的行為。

▎巨蟹座

巨蟹座對感情比較敏感，交往時發現與愛人漸行漸遠，馬上就會意識到不對勁，試圖找到解決方法，對方若是不想改變，巨蟹座就會主動提分手，而且表現得很冷靜，讓人覺得很無情，不過他們其實很在乎對方，只是被傷透了心，期間曾多次給予機會，但伴侶卻不珍惜，最終選擇離開，不浪費彼此時間。

▎雙子座

雙子座容易對顏值高的人動心，經常是見一個愛一個，因此談過很多場戀愛，個性比較花心，鮮少真正去喜歡一個人，除非覺得對方可以長久發展，否則不會隨便付出真心，認為兩個人談戀愛只是相互陪伴，因此面臨分手時相當乾脆。

▎天蠍座

天蠍座心思細膩且謹慎，若對一段感情沒有把握，不會隨便深陷其中，因為不想受到傷害，唯有到確定關係後，才會漸漸卸下心防，但通常都需要經過很長一段時間，期間對方若是想結束曖昧關係，天蠍座基本上也不太會難過，畢竟他們還沒動真心。