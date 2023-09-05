根據中正大學地球與環境科學系監測資料顯示，今天規模5.5地震，與8月分發生在新港區域規模3至4級幾次地震定位點非常接近。（中正大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣新港鄉今天下午5時30分發生芮氏規模5.5地震，中正大學說，新港地區自8月以來發生多次地震，地震規模有變大趨勢，震源深度都小於10公里，不排除後續有更大規模地震發生。

根據中央氣象局資訊，嘉義縣新港鄉今天下午5時30分發生芮氏規模5.5地震，地震深度8.5公里，最大震度嘉義市、嘉義縣民雄5弱，雲林、台南、彰化為4級。

中正大學地球與環境科學系教授温怡瑛告訴中央社記者，今天在民雄發生的規模5.5地震與8月時發生在新港區域規模3至4的幾次地震，大致呈東西向分布，震源幾乎相符。

温怡瑛強調，中正大學團隊在8月31日發生規模4.5地震當下，已即刻整隊前往震央區加強布站，將針對取得的資料即刻進行分析。

温怡瑛說，值得注意的是，自8月以來地震規模有變大趨勢，且震源深度都小於10公里，震度影響皆不小，不排除後續有更大規模的地震發生。

另外，今天地震造成民雄鄉山中村民宅磚造圍牆倒塌，幸無人員受傷；而温怡瑛在中正大學研究室也有數塊輕鋼架天花板掉落，幸温怡瑛沒被波及。中正大學位在民雄鄉豐收村。

温怡瑛提醒民眾，做好防震準備，若感受到上下震動幅度很大時，請即刻就地掩護，震動稍停後，迅速到戶外避難。（編輯：謝雅竹）1120905