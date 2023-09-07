高雄市房屋市場調查協會理事長黃詩萱7日表示，統計建商今年九二八房市檔期，在高雄全境的銷售案，包括新成屋、預售案、以及透天宅，共有5,576戶，總銷金額約789.5億元，是有統計數字以來的歷史次高，不過，比起去年的九二八檔總銷1,189.3億元，少了近400億元，年減幅度達33.62％。

她說，高雄今年的九二八檔期，具有成屋占比提升、回歸剛性需求、以及建案集中北高等三大特色。

黃詩萱指出，包括亞灣特區在內的南高雄建案，在九二八檔期，相對稀少，而是集中在北高雄，應與橋頭科學園區、楠梓產業園區等產業，未來在高雄的發展有關，在預售建案方面，特別明顯，今年九二八預售戶數約4119戶，總銷約545.5億元，光是橋頭與楠梓的總銷就達240億元，占比約40％。

至於成屋占比提升，也是近年少見，黃詩萱表示，此一現象與政策打房，短期投機客退場，越來越多建商改採先建後售，具有連動關係，使得高雄今年九二八檔期的新成屋戶數達1,320戶，總銷金額約219億元，占今年九二八檔期總銷789.5億元的比例近30％。

她說，新成屋開賣的大戶，首推永信建設集團，其中，永信建設推出「晴遠」、「詠光」、以及「R5新世代」地上權等3個新屋建案，總銷分別有16億、15億、以及25億元，永信建設集團關連企業吉松建設，則推出「繪上城」，總銷約40億元，4案總銷共有96億元。

至於高雄九二八檔期單一總銷最高建案，首推鑫龍騰開發的預售案「鑫時代」528戶，總銷逾82億元，其次是郡都建設與甲山林合作的「橋科大極」518戶，總銷約70億元，崑庭建設的「敦品」總銷63億元。

高雄的首件公辦都更宅，由國城建設推出的「鳳山都更好」，在扣除依合約回饋給高市府的青年社宅之後，仍有376戶進行銷售，總銷金額約50億元，而隆大營建也在今年九二八檔期，分別在岡山和橋頭，推出「鳳凰信義」和「鳳凰villa」，各有22億和32億元的總銷，合計約54億元。