國民黨總統參選人侯友宜提出的「修法鼓勵上市企業提撥一定比例的利潤加薪」政見，民進黨發言人林楚茵表示，將獲利直接提撥為加薪的一部分可以討論，但要不要透過立法處理，甚至作為一個總統政見比須認真思考的；立委參選人吳崢說，這叫「慷他人之慨」，「你的目標、你的政見要所有其他的企業來幫你承擔」。

林楚茵說，關於要求上櫃公司稅後盈餘提撥作為加薪，這部分透過立法當然可以解決跟處理，但在公司治理上如何應用獲利跟盈餘，這是要回到股東及投資人去決定，站在保障民眾財產上面，是否能夠一刀切要求老闆或上市櫃公司股東，將獲利直接提撥為加薪的一部分，這是可以討論，但要不要透過立法處理，甚至作為一個總統政見，是必須要好好認真思考的。

林楚茵表示，蔡英文政府上任後，基本工資經連七調漲，從2萬1009元至2萬6400元，預計今日將拍板，明年基本工資調幅可望調升約3％，月薪達2萬7192元、日薪182元。她說，除了幫加薪補血，政府還減稅幫大家省荷包，5月報稅季剛過，今年綜所稅四大標準扣除額都有提升，這些利民政策都是政府為了讓民眾的待遇及生活能夠過得更好所做的努力。

民進黨新北中和立委參選人吳崢表示，上市企業要提撥一定比例的利潤出來加薪政見，說要讓年輕人薪資變好，然後希望由民間部門，大公司企業來幫他完成他的政見，這叫「慷他人之慨」。

吳崢質疑侯友宜，既然是政見方向是希望私人部門的獲利要拿更多出來幫助年輕人，「那為什麼你的大群館，你的宿舍，你的盈利，不現在馬上就拿出來去回饋年輕人呢？」

他說，這不是馬上就可改善？大群館出租99個單位、一間月租1000元，那不是學生立竿見影就得到幫助嗎？「從別人的荷包裡面拿錢出來 然後幫你充政見，那自己賺得錢守得死死的 好像我賺的錢每一分都要拿到 ，但是我未來要叫全台灣企業 一起來幫我完成我的政見 ，那我覺得這樣的話其實是很雙標」。