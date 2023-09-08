經濟復甦步調遲緩 出口連續12黑 8月出口年減7.3％ 16:122023/09/08 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 出口示意圖(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球經濟復甦步調仍然遲緩，但是人工智慧等新興應院商機挹注部分外銷能量，加上科技新品的備貨效應，8月出口373.6億美元，年減7.3％，已經連續12個月負成長。 累計前8月出口金額2781.7億美元，年減15.7％。 《化工股》客戶持續調整庫存 南寶8月營收年減6.3% 《航運股》台驊控股8月營收月增14.21% Q3營運動能連發 《資服股》傳奇前8月每股稅前賺1.37元 持續優化遊戲內容 #8月 #連續 #人工智慧 #年減 #挹注 也許您會感興趣 推薦閱讀 《家生活》空調出貨挹注 上洋8月營收年增16% 16:492023/09/08 財經 《通網股》3大產品線強勁 智易調升Q3營收預估 09:182023/09/08 財經 《數雲端》走著瞧-創業績捷報 前8月營收超車去年全年 16:092023/09/08 財經 《通網股》耀登8月營收雙減 Q3拚優於前2季 16:392023/09/08 財經 《半導體》十銓8月營收登第3高 前8月增1.2倍 15:082023/09/08 財經 疫後出國潮爆發！ 桃機運量全年上看3000萬人次 16:412023/09/08 生活 《其他股》出貨Party提前結束 光隆8月營收雙降 14:382023/09/08 財經 《基金》美越高峰會9月10日登場 聚焦半導體與AI合作機會 13:182023/09/08 財經 《興櫃股》今年最強 衛司特8月營收月增4成 12:182023/09/08 財經 《其他股》和潤營收再攀高 揮軍東協首站柬埔寨助利 14:482023/09/08 財經 《半導體》攀11個月新高 威剛8月營收月增3成 14:482023/09/08 財經 《其他電》帆宣總座：今明2年營運看穩 2025年迎新動能 07:582023/09/08 財經 《光電股》蘋果飄香 玉晶光8月營收創高 08:282023/09/08 財經 《電零組》建通8月營收創年內新高 樂看Q4接單 10:082023/09/08 財經 《金融股》中信金前8月獲利報喜、EPS為2.26元 唯籌碼面偏空 08:382023/09/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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