全球經濟復甦步調仍然遲緩，但是人工智慧等新興應院商機挹注部分外銷能量，加上科技新品的備貨效應，8月出口373.6億美元，年減7.3％，已經連續12個月負成長。

累計前8月出口金額2781.7億美元，年減15.7％。

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