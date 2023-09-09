近幾周傳出，大陸當局將擴大iPhone禁令，原先只有敏感部門禁止在工作中使用，但後續有消息指，禁令擴大至公務員和國營企業員工，影響人數可上看4千萬人，即使實際影響仍有待觀察，但此事造成蘋果股價出現震盪，有專家甚至認為，如果禁令持續擴大，競爭對手就會有更大的機會搶走桂冠。

路透社報導，iPhone禁令讓華爾街專家直言，這些限制措施顯示，即使一家與大陸政府關係良好，在大陸擁有龐大業務的企業，都不能在美中緊繃的地緣政治關係中倖免。

蘋果股價在6、7累積下跌6.4%，是去年11月以來最大的2日跌幅，周五則回穩，小漲0.62美元（或0.35%）至178.18美元。金融集團Hargreaves Lansdown基金與市場主管Susannah Streeter表示，大陸一直是蘋果的重要市場，不僅是重要的製造中心，還是一個龐大的市場。

Susannah Streeter提到，蘋果有五分之一的收入來自大陸，如果禁令更趨嚴格，競爭對手可能會有更多機會搶走蘋果的桂冠。

此外，華為5G旗艦新機的崛起也讓蘋果承壓，美銀分析師預估，「如果華為有能力供貨其國產麒麟9000S晶片，我們認為Mate系列手機將是華為增加出貨量，甚至重新奪回市佔率的機會。」