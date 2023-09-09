立法委員王鴻薇與立法委員參選人羅智強、台北市議員游淑慧今前往台北地檢署，針對基泰建設在中山區大直的建案施工不慎，造成鄰近民宅傾斜下沉，當地眾多受災戶無家可歸，向台北地檢署告發建案業者基泰建設，涉犯刑法第193條公共危險罪之「違反技術成規罪」，並聲請檢察官扣押因該等被告營造不合規建築物所獲得之不法利得。王鴻薇也宣布，已經邀集6位律師組成專業的律師團，為受災戶提供法律上的協助。

王鴻薇表示，目前已經有許多受災戶向自己以及服務團隊聯繫，希望能夠持續協助與市府溝通，大家也擔心業者藉機強迫都更，甚至是拍拍屁股脫產走人。因此，今天也是受到受災戶的委託，來為大家向檢方聲請保全證據、保全不法所得，以免到後來有舉證困難，或是業者惡意脫產的情形發生。

王鴻薇痛批基泰建設，昨天才事發不到一天，受災戶還在無家可歸的狀態之下，基泰就趁發放慰問金的期間，掏出「合作興建意向書」要讓受災戶簽名，等於是強迫受災戶接受都更，這樣的做法實在是太過惡劣。

王鴻薇說，賠償及重建一碼歸一碼，要求基泰建設現在先把賠償的誠意拿出來，該賠償的現在就該先賠償，把現金拿出來。包含受災戶的安置，這不會是一天兩天就結束的事情，請基泰擔起責任，對安置戶的住宿及未來相關的衍伸費用負起全責。

王鴻薇說明，自己也已經組成專業的律師團，由長期在服務處提供法律諮詢以及其他熱心的律師所組成，包含林瑞陽、陳奕仲、柯晨晧、郭守鉦、林讌珍、簡銘昱律師等，全力挺受災戶。

游淑慧表示，昨天下午她去翻閱基泰的財報，發現他們財務狀況，市府要加以注意。他們的目前負債比超過63％。流動負債136億，其中有還款壓力的短期借款就有95億。而再看幾個短期償債能力標準的 ，包括速動比低於50％、營業現金對流動負債比是負數 ，都代表基泰短期償債力不太妙，甚至可能以債養債。

游淑慧表示，雖然流動資產帳上有204億，但其中137億都是存貨，包括營建用地、在建工程及待售房屋，市府要設法保全這部分的資產。

羅智強說，行政跟司法必須兩路並進，維護無故收災戶權益，市府必須全面檢討，過去市府單位是不是過於依賴建築商對於鄰損的片面認定，預防程序可以進來，相關法制不健全地方也要嚴肅檢討，把責任釐清，SOP補全，做相應修正，別讓建案塌陷事件在其他地方上演。