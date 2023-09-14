據基隆市政府統計，截至今年2月底，全市超過65歲以上的人口，占總人口的比例已達19.43％，預計今年內就會邁入達20％的超高齡社會。基隆市議長童子瑋則是希望長照資源能夠統一事權。基隆市政府表示，目前每周都舉行跨局處的長照會議，整合各相關局處的資源，提升長照服務量能及品質。

基隆市政府表示，目前市府正積極佈建各類型長照機構及服務資源，並以簡政便民之行政優化及簡化為配套措施，以提升基隆市長照各面向服務量能及品質為重要施政目標。

基隆市衛生局長張賢政指出，衛生局及社會處每周都會在市長謝國樑親自主持下，召開長照跨局處定期會議。此外，隨著每周的議題不同，還會邀集教育處、都處等單位與會共同研商。除了定期會議外，衛生局與社會處也會透過這個跨局處會議的機制，密集地進行整合性溝通。

另外，包括謝國樑、社會處、衛生局、政風處等一級主管，也陸續透過座談會、實地參訪等方式，實際聆聽長照體系裡各利害關係人的困難，並整合納入施政規畫，促進基隆市長照施政精進提升。

基隆市政府表示，目前市府的長照相關政策及推動，透過跨局處整合運作方式發揮功效，並以提升服務量能及品質為首要目標。另外，也參考各縣市政府推動長照政策的經驗，研議及規畫更適切基隆長照推動的體制。市府也感謝各界關心基隆市長照政策，並期許大家共同努力。