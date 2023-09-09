成立33年的台北首督芭蕾舞團，本周末在台北城市舞台演出團長徐進豐的退休作《Mr. Formosa》。（李欣恬攝）

成立33年的台北首督芭蕾舞團，本周末在台北城市舞台演出團長徐進豐的退休作《Mr. Formosa》，徐進豐表示，希望他退休後，團隊還是可以繼續經營下去，繼續延續推廣芭蕾舞之美，延續他創團的初心。

徐進豐表示，在台灣要經營芭蕾舞團並不容易，而芭蕾舞團又是需要基本功的舞蹈，需要長時間練習，也因此他成立一個團隊，希望能提供有志跳芭蕾舞的舞者一個基地，如今也走過33年。

熱愛芭蕾舞的徐進豐表示，他到現在還是會天天練舞，這是他對芭蕾舞的初心，而退休後他也希望自己能夠多多閱讀，補齊過去因為練舞而沒能好好閱讀的時光。

舞作《Mr. Formosa》描述主角阿福某天起床後變成無臉男，並踏上找尋遺失五官、手腳的旅程。舞台上出現許多身體不同部位的器官造型偶，有耳朵、有嘴巴，還有大腳，舞者一一呈現各自的特色，再合而為一。

徐進豐表示，這說明了人體運作身體部位的相互配合，缺一不可，進而反映了合作的重要性。演出於9月10日還有一場，地點在台北城市舞台。