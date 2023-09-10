台北市大直街「基泰大直」因施工不慎致鄰房傾斜下陷，更有民宅直接塌陷，針對現場最新狀況，台北市都發局今早表示，塌陷地區預計下午5時填平，一弄南側雙號建築已有水、電與瓦斯，住戶最快今晚可返家，一弄單號以北及三弄建築則需要一周時間重新鋪設瓦斯管線。

都發局長王玉芬今表示，塌陷地區預計下午5時全部填平，接著會優先鋪設道路管線，並連夜填平道路及人行道。

她指出，塌陷建築目前沒有水、電跟瓦斯，一弄南側雙號建築則已有水電瓦斯，待技師公會確認安全無虞，便會在第一時間讓住戶回家，最快今晚能返家。一弄單號以北的建築因瓦斯管線被破壞，需要一周時間重新鋪設管線。

王玉芬說，傾斜建築周遭正在進行清理作業，一弄建築也仍在清理，住戶目前不能進入拿取物品，未來會研擬打破2樓樓梯間窗戶入口，並用棧道連接，由救災人員協助住戶取物，但因為物品較多，仍要擬定周密的計畫，至於如何協助住戶搬家，也要有詳細的規畫。

她提到，有一位住戶9月要出國留學，因為是緊急事件，昨天由安全人員協助住戶進入傾斜建築取護照，不過因內部梁柱與空間傾斜，該居民進入後有出現暈眩及不舒服狀態，最後仍有順利取得護照。另外，除非有特殊狀況，市府不會同意塌陷住宅居民進入取物。