台農蛋品公司今天坦承供應的巴西蛋，其有效期限誤標，將全面下架並回收。桃園市衛生局聯合法務局消保官到轄內稽查，強調市售架上未見巴西蛋品，會持續查驗以維護消費者的食品安全。

衛生局食品檢驗科長薛惠文表示，有關巴西進口雞蛋製成洗選蛋產品效期疑慮一案，市府已主動通知轄內73家大賣場、連鎖超商、傳統超商及蛋品工廠，了解巴西進口蛋品流向，其中有2家蛋品工廠表示受中央畜產會委託將進口的巴西雞蛋代工製成殺菌液蛋及滷蛋商品，不過未作成洗選蛋產品。

薛惠文說，衛生局與法務局消保官前往桃園區、中壢區等民眾常購物的超市及賣場實地查訪，今天初步查核市售架上未見巴西蛋品，台農蛋品皆為本土蛋，其他蛋品公司則雖然有進口蛋，但來源地皆非巴西。

薛惠文提醒食品業者，食品有效日期會依所使用的原料、製造過程，以及運輸、儲存及販售環境等因素據以制定，而有效日期除廠商為其產品品質之保證外，更有對該產品在效期內負責的意義，產品如有改變溫層販售，應完成保存性試驗故不得擅自制定或更改以確保販售產品安全。

薛惠文說明，產品在符合食品良好衛生規範準則之條件下，欲改變或延長有效日期，則應依食品良好衛生規範準則GHP第15條第2款規定，備妥該產品保存試驗等研訂有效日期的依據，避免觸法。

此外，食品及相關產品標示有效日期，應依據原材料或輸入許可通知的有效日期進行標示，如有標示不實，屬違反食安法第28條規定，依同法第45條可處4萬元至400萬元罰鍰，違規產品則須依食安法第52條規定應限期回收改正，改正前不得繼續販售，屆期未遵行者，沒入銷毀。

薛惠文呼籲，民眾選購時須認清食品中文標示，切勿購買來路不明的商品，如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。