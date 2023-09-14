北韓領導人金正恩今天向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，他確信俄羅斯面對敵人將取得「重大勝利」；烏克蘭的西方盟國則警告，俄羅斯可能與北韓達成武器協議。

法新社報導，俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後成了西方眼中的過街老鼠，如今想要強化與遭到民主國家排斥的領袖間的聯盟關係。

金正恩在一對一會談後的正式晚宴上舉杯對蒲亭說：「我們有信心俄軍和人民將在正義之戰中贏得重大勝利，懲罰追求霸權、擴張和野心的邪惡集團。」

金正恩言談中也稱讚「英勇」的俄軍，獲莫斯科支持的新聞機構解讀認為，這番言論與俄羅斯對烏克蘭發動的大規模軍事行動有關。

蒲亭在遠東一處太空發射場接待金正恩時，則肯定俄國與北韓間的合作與邦誼強化，還向記者表示，他看見與北韓進行軍事合作的「可能性」。

蒲亭稍早表示，莫斯科當局能幫助平壤打造衛星。

在華府，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）形容俄羅斯與北韓間任何合作，「都會令人相當不安，且可能違反多項聯合國安全理事會決議」。

米勒提到，美國擔心北韓的衛星被用來研發平壤的彈道飛彈。蒲亭曾承諾就北韓衛星事務合作。

米勒表示，若情況適當，美國「將毫不猶豫地」祭出制裁。

美國官員和專家都表示，俄羅斯有意採購北韓軍火彈藥在烏克蘭使用。

根據俄羅斯電視台（Russian TV）播放的畫面，金正恩說：「我們將永遠與俄羅斯同在。」

蒲亭則引述俄羅斯諺語說「一個老朋友，勝過兩個新朋友」，並提及蘇聯在韓戰期間所扮演的角色。

蒲亭宣布，金正恩稍後將在海參崴（Vladivostok）視察俄羅斯太平洋艦隊能力的展示。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1120914