此次罷工預計將持續至韓國當地時間18日上午9點，同時，這也是自新冠疫前2019年11月以來，暌違約4年首次再罷工。KORAIL（韓國鐵路公社）已計畫在本次罷工後，將包括舊高鐵（KTX）的客運以及貨運列車，減班2到6成。

韓國當地時間上午9點，相當於台灣早上8點，韓國鐵路工會會員開始全國性串聯大罷工。這些員工的訴求希望改善工作環境，以及將首爾東南方的水西（Suseo）車站，納入韓國2004年就開通的KTX停靠站之一。

韓國新高鐵（SRT）是從漢江以南的水西站開始發車，本意是好讓住在江南與京畿道的民眾搭乘更加方便。至於KTX的總站，是位於漢江以北的首爾車站，相較之下觀光客會比較喜歡坐KTX，因為離主要景點的距離較近。

韓國鐵路工會認為，將KTX與SRT相互整合，將有助於解決座位不夠以及票價成本等，一些經營上的問題。另外，工會還要求更好的工作條件，像是全面實施資方已同意引進的四小組兩班別制度，確保鐵路員工不會連兩天都上夜班。

為了因應這次大罷工，資方KORAIL也動員並調度不同人力，暫時彌補這些罷工員工的職缺，希望KTX與其它列車服務，至少在早晚時段的高峰期，可以將運力提升至正常的7成，儘量把民眾不便性降到最低。