普丁現在的專車是由NaMI（俄羅斯國家汽車研究所）所打造的Aurus Senat豪車，以取代賓士S600 Pullman Guard豪華加長型防彈汽車。普丁在2018年第4次就職典禮上Aurus首次亮相，外傳普丁捨棄賓士改用Aurus，就是要打造自己的愛國形象。

13日，金正恩乘坐賓士邁巴赫（Maybach）前往俄國衛星基地站參觀，這輛超級豪華大轎車以及一大群隨扈，都是被金正恩綠色防彈火車，也就是俗稱綠皮專列從朝鮮首都平壤給載過來的。

傳說金正恩也是一位很喜歡開車與賞車的人士，像是曾經開過不同的德國賓士車款，日本豐田的Lexus休旅車，以及英國勞斯萊斯的幻影（Phantom）系列等。

不過，這些車輛被歸類成奢侈用品，聯合國成員國禁止出口至朝鮮，很可能這些車是不按正常管道進口到朝鮮。跟朝鮮沒有正式交易關係的德國賓士表示，不知道這輛邁巴赫以及其它賓士車，是用何種途徑運到朝鮮境內的。

朝鮮汽車工業不強，只有少數幾家本土汽車業者生產轎車與巴士，其中最著名的是平和汽車（Pyeonghwa Motors），是由韓國平和集團所投資成立的一家合資公司。

2018年，時任美國總統的川普，在新加坡首次會見金正恩的那場峰會，允許這位朝鮮領導人看了一下美國總統座車，被外界稱為野獸（The Beast）的內裝。不過，當時金正恩並沒有機會與川普共乘野獸。