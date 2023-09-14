克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統蒲亭接受來訪的北韓領導人金正恩邀請，將回訪北韓；金正恩也將在俄國多待幾天。克宮還說，兩位領袖在俄國遠東地區會面時，相互贈送步槍。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，金正恩的訪俄行程「將再持續幾天」，且「金正恩已邀請蒲亭拜訪（北韓），蒲亭懷抱感謝接受邀請」。

培斯科夫還告訴媒體記者，兩人會面時，蒲亭贈送金正恩「一把我國製造的最高品質步槍，他也收到一把北韓製步槍」。蒲亭另贈送金正恩一套太空衣的手套，這套太空衣「曾經數次上到太空」。

蒲亭與金正恩交好，正值俄羅斯因為全面侵略烏克蘭，而面臨遭到西方和一些傳統夥伴孤立。蒲亭尋求與同樣遭到西方排斥的其他強硬派領導人加強結盟。

美國官員及一些專家曾指出，俄羅斯有興趣向北韓購買軍火來用於烏克蘭戰場。但白宮已警告，平壤若和俄國達成軍火協議將面臨後果。