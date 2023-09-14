落海醉客經拖帶至海上平台救起後，由警消接手。（第七岸巡隊提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖海巡隊部旁觀音廟前碼頭今早一名醉客不慎落海，幸馬公漁港安檢所就在旁邊，英勇的岸巡安檢弟兄獲報後即拿著救生圈與魚雷浮標跳下海去搶救，再請附近船舶拖帶到浮動平台後，由趕來的警消接手，將這落海醉客以救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。

落海的陳姓男子（50歲），是今（14）日上午07時58分許，在觀音廟前方碼頭酒後不慎落海，目擊民眾見狀，趕緊就近跑至觀音廟後方之馬公漁港安檢所前安檢站呼救。

安檢弟兄獲報後，隨即攜帶救援裝備趕往，並通報澎湖縣政府消防局第一大隊馬公分隊派員共同實施救援，並由1人先帶著救生圈跳下海救人固定，另一人隨後攜帶魚雷浮標趕往，再合力拖帶。

但因現場無合適之上岸處所，所以協請在旁船舶拖帶至安檢站前的浮動平台後，於08時23分成功救援上岸。

海巡署第七岸巡隊表示，落海的陳員救上岸後意識清醒。也呼籲民眾在港區岸際活動時，應慎選安全區域並注意周遭環境，減少憾事發生；如需要海巡人員協助時，請撥打海巡「118」服務專線。

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