隨著新外援加入、本土先發投手也陸續歸隊，統一獅逐漸找回上半季奪冠隊形，16日作客天母靠著先發投手布雷克7局無失分，加上江承峰、邱浩鈞聯手壓制，以7比0完封味全龍，奪下6連勝。

獅隊開路先鋒邱智呈開賽就靠著龍隊左外野手失誤一口氣攻佔三壘，下棒陳傑憲敲出高飛犧牲打助隊先馳得點。3局上起獅隊連續6個半局都有得分紀錄，蠶食鯨吞拉開領先優勢。

打線有發揮也讓布雷克投起來更加順手，先發投手布雷克用95球投7局，投出4次三振、2保送，僅被敲5支安打、無失分，接手的江承峰、邱浩鈞各投1局，也都沒失分，3投聯手完封龍隊。

獅隊上半季封王，率先搶下季後賽門票，隨著勝騎士被韓職挖角，羅昂、胡智爲先後受傷鬧「先發投手荒」的情況下，下半季開始時戰績並不理想，但在8月找來新洋投布萊威、蘭道爾補齊先發戰力，近期打出一波6連勝，距離暫居龍頭的樂天桃猿僅有2場勝差。