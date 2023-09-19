星座專家、塔羅牌老師艾菲爾表示，巨蟹座、雙魚座、金牛座及天秤座因個性的關係，不容易走出舒適圈，故步自封；其中第1名的巨蟹座被傳統價值觀的枷鎖束縛，深陷情感宿命中，難以擺脫。

▍第1名：巨蟹座（個性傳統、接受宿命）

巨蟹座秉持傳統價值觀，注定成為一位關愛家庭的人，有時候可能感到深陷於情感的宿命中，難以擺脫。艾菲爾提醒，雖然家庭和傳統價值觀很重要，但也可以追求內心真正的願望和激情，不要害怕追隨夢想，每一步都是成長的機會。

▍第2名：雙魚座（想東想西、難做決定）

雙魚座總是左右搖擺，難以做出決定，容易陷入想像中，雖然充滿創造力和同情心，但有時也可能感到困擾。艾菲爾提醒，學著自信邁出決定性的一步是重要關鍵，不要過度猶豫阻礙前進的步伐，每一次決策都是成長和學習的機會，勇敢面對選擇，將迎來明朗的未來。

▍第3名：金牛座（安於現狀、不願改變）

金牛座安於現狀，不太願意改變，對於穩定和物質享受有堅強的執念；有時候生活需要一些改變和冒險，這些變化可能帶來新的機會和成就。建議試著開放心態，接受新的可能性，儘管有點不安，但也會因豐富的生活而感到興奮。

▍第4名：天秤座（追求平衡、不敢冒險）

天秤座總是追求平衡，不願過於冒險，就怕做出不明智的選擇。艾菲爾建議不要被束縛，在平衡中嘗試冒險，將發現新的可能性，帶來更多喜悅及滿足感。