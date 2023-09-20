嘉義縣今針對全縣唯一1家從事液蛋及蛋粉製造工廠進行查核，初步清查無異狀。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今針對全縣唯一1家從事液蛋及蛋粉製造工廠進行查核，初步清查無異狀。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

針對進口雞蛋議題，為杜絕「混蛋」流入市面，嘉義縣今針對全縣唯一一家從事液蛋及蛋粉製造工廠進行查核，查出業者液蛋產品使用國內畜牧場原料蛋，蛋粉產品則由中央畜產會提供進口原料蛋，製作完成成品全數繳給畜產會，清查後初步確認相關產品未外流。

今衛生局到這家液蛋及蛋粉製造工廠，針對原料蛋來源、是否逾有效日期及產品標示是否符合規定等逐一釐清，經查該工廠生產液蛋或蛋粉產線各自獨立分開，液蛋產品係使用來自國內畜牧場的原料蛋，而蛋粉產品則由中央畜產會提供進口原料蛋，並受該會委託生產製造，所製得成品均全數交付該會。

衛生局表示，經查該工廠國內或進口原料蛋並無混用情形，另現場盤點比對製程紀錄及進貨數量文件，尚未發現異常情形，產品有效日期及標示也符合相關規定。

由於液蛋及蛋粉產品具便利性，廣受餐飲、團膳、烘焙業及水(肉)煉製品等食品業者於加工時採用，衛生局長趙紋華表示，衛生福利部已公告「液蛋製品製造業者良好衛生作業指引」供液蛋製造業者依循參考，並實施「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」，期盼業者透過自主管理提升液蛋產品衛生安全，而衛生局也會持續稽查各市售蛋品，督導業者充分揭露產品資訊，以保障消費民眾權益。