屏東工廠大火傳出爆炸巨響，廠區內的民眾緊急逃出。（圖／中時新聞網YouTube）

屏東工廠大火灌救遇爆炸！1消防員殉職

屏東科技園區某工廠今（22）日晚間爆炸起火，警消獲報後趕往現場搶救，但因現場狀況不明，多位警消進入火場後受困，目前已確定這起意外造成1警消殉職、82人受傷，而起火瞬間的影片也曝光，只見大火燃燒時仍頻頻發出巨大爆炸聲，把路過民眾全都嚇壞。

高爾夫球代理廠「明揚國際」今日晚間突然起火燃燒，由於火勢持續悶燒，不時發出巨大爆炸聲響，遠在10公里外的民眾都能聽見聲響；警消獲報後在晚間6時許抵達現場，但因廠內有不少化學物品，導致多名消防員進入現場搶救時受傷、受困，稍早雖有人員被搶救出送醫，但最後仍不治，至晚間9時已造成1警消殉職、82人受傷。

有民眾提供火災剛發生不久時拍下的影片，只見工廠內已燃起熊熊烈火，但仍不時發出爆炸聲響，鐵皮天花板整個被炸開，讓路人全都嚇壞，急忙停車確認四周安全，互相關心旁人身體狀況，廠區內的多位員工也陸續慌亂逃出。