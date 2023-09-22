加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員不幸殉職，4消防員受困狀況仍不明。痛心的是，一名殉職消防員遭受爆炸波及，整個臉部遭炸爛而面目全非，從外觀無法辨識身分，但是在其衣物內找到一張洗衣單，因此目前醫院正在核對身分。目前仍有3名消防員及7位民眾失聯，截至晚間近10時，現場持續傳出爆炸火勢不斷延燒，為了避免意外，目前救災人員全都撤離到側門外。

目前整起爆炸意外已有82人受傷送醫。根據警消形容，在第二次爆炸時，現場冒出火球殘骸四濺，哀號聲不斷，景象猶如突然遭到正在轟炸後的戰場，極度駭人。

屏東縣消防局長徐美雪表示，一位現場充斥著大量烷氣及天然氣，弟兄一射水救引發大爆炸，完全在一瞬間發生，目前正極力搶救其餘受困人員。

屏東明揚國際爆炸不斷「火勢擴大延燒」，警消暫撤離側門以外。(林和生翻攝)

據了解，這家生產高爾夫球設備的工廠，製造高爾夫球的球心是由合成橡膠和關鍵添加物混合製成，其內部橡膠含量高於99%，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，甚至發生爆炸，這次火警才不斷傳出爆炸。

屏東明揚國際爆炸不斷「火勢擴大延燒」，警消暫撤離側門以外。(林和生翻攝)

據悉，這起爆炸威力驚人，有消防員進火場搶救時，因遇閃燃爆炸，導致被東西壓著而受困，目前已救出2消防員，但有1人呈現ocha狀態，稍早確定不治，另還有3消防員及7位民眾受困中，而目前送醫人數已達82人。