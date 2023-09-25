屏東明陽工廠廠房22日發生爆炸，導致現場4名消防員不幸殉職；對此，男星亮哲感慨發文透露，自己過去曾為了拍戲實際到消防單位見習，當時他問消防人員：「當你抵達火場的時候，你不會害怕嗎？」而對方的回答讓他至今永生難忘。

亮哲日前在臉書發文表示，多年前自己拍攝八點檔《甘味人生》飾演消防員，所以親自到消防單位了解消防員的日常，而他也因此發現他們的不易「從警鈴響起到出勤，日間80秒，夜間120秒為準則，全副武裝，出發！」對於一般人而言，光是穿戴好衣服、鞋子都超過一分鐘了，而手忙腳亂的他，還須靠剪接才能完成那樣的緊湊度「越是分秒必爭，越是不能慌亂，這就是打火英雄們平常的訓練，我怎麼樣都練不成」。

此外，當時他為揣摩消防人員的心理狀態，還曾問他們「當你抵達火場的時候，你不會害怕嗎？」消防弟兄回答：「怎麼可能不怕，但是想到裡面有人在等著救援，一旦衝進去就沒辦法想那麼多了」。

然而，這個答案深深重擊亮哲「一個捨身的職業，一個水裡來火裡去，與恐懼和死神拉扯的角色，需要多大的勇氣和決心才能一次次在火場穿梭，丟掉自己，為了那個不認識的人，犧牲奉獻」。

有了那次與消防人員實際相處的經驗，他至今仍相當佩服他們「可能是因為隨時有深陷危險的處境，反而讓他們每個人都開朗又樂觀，每一位都偉大得像是一座山」如今看到這樣的意外，也讓他不禁回想起當年即使是面對人造的火場，都無法克服害怕的他「那次的角色我沒有演好，因為真的……太難太難了！」他感謝偉大的消防員付出，也為殉職的弟兄祈禱「R.I.P」。