美國總統氣候特使約翰•凱瑞(John Kerry)在紐約峰會上表示，「核能對世界擺脫化石燃料的能源轉型至關重要」。他在會議也讚揚「零碳用核能」( Net Zero Nuclear)計畫，該計畫獲得奇異日立核能公司 (GEH) ，成為第一個企業合作夥伴。

世界核能新聞(WNN)報導，凱瑞參與的是「2023 核能政策高峰會」(Nuclear Energy Policy Summit 2023)，他在演說時提到，由於世界能源轉型的遲緩與不行動，極端氣候事件持續增加，各國都應該做出基於科學的決策。

他說：「現實情況是，無論我們做什麼，今年的情況比去年更糟糕；明年又會比今年還糟糕。原因無它，我們的行動遠遠落後。目前僅是比過去升溫1.1度，但我們的目前正在將地球繼續升溫到 2.4 度、2.5 度。」

「我們必須認識到一個現實，緩慢的動作是沒用的，必須快速擺脫化石燃料的持續燃燒。」

「大多數科學家會告訴各位，除非我們在新能源經濟中，採用多元的低碳能源改革，否則我們無法在2050年到達之前，實現完全的淨零碳排。在我見過的所有預測模型中，有一個關鍵要素，那就是核能。」

他補充說，「即使你擁有比現在多出5倍的可再生能源，也無法改變目前2.4度的增溫惡化，這是一個殘酷的事實。首先不要讓問題繼續惡化，這需要減少化石燃料的使用；其次要加速能源、交通和重工業的零排放或極低排放的新方法。」

「根據經驗和現實，增多並加速核能發電的規模是贏得這場戰鬥所絕對需要的，而且我相信，我們仍然能夠贏得這場戰鬥。」

身為民主黨資深政客的凱瑞，他這一段明確的擁核發言，相當具有革命性。美國民主黨雖然30年來，一直重視環保議特，特別是全球暖化的警告。但是包括前副總統艾爾高爾，以及前總統歐巴馬，一直不敢表態支持核能，都採取迴避討論的態度。直到拜登政府上台後，民主黨才明顯的轉向支持核能。

凱瑞在發表講話後，世界核協會總幹事畢爾巴耶•萊恩 (Sama Bilbao y Léon) 宣布，奇異日立集團，已成為首個零碳用核能計畫的合作夥伴。

奇異日立集團是美國最主要的核能反應爐設計與生產商之一，核四電廠使用的先進沸水式反應爐(ABWR)是奇異日立的產品。