繼基北北桃通勤定期票後，專門為桃竹竹苗4縣巿民眾開辦的「桃竹竹苗通勤定期票」也將登場。桃捷公司表示，9月25日開賣，10月2日起啟用，可暢遊桃竹竹苗4縣市，便利又便宜。需注意只有「桃竹竹」及「桃竹竹苗」這2款定期票可搭乘機捷，搭乘範圍是A7體育大學站至A22老街溪站。

桃捷公司指出，為桃園巿、新竹縣、新竹巿、苗栗縣等4縣巿民眾搭乘大眾運輸工具而推出的桃竹竹苗通勤定期票總共有4款，包括「竹竹」、「竹竹苗」、「桃竹竹」及「桃竹竹苗」，售價依序為288元、699元、799元及1200元。

乘客需特別注意，只有「桃竹竹」和「桃竹竹苗」這2款定期票可搭乘桃園機場捷運線，搭乘範圍是A7體育大學站至A22老街溪站。

桃捷公司表示，在這段捷運線內共有16處車站，沿線景點豐富，來趟橫山書法公園、華泰名品城、Xpark、青塘園、大古山、桃園樂天棒球場等等，還有桃園國際機場的觀機坪及美食大街，進入中壢後的中壢(新明)夜市及老街溪河岸，更多的地方特色小吃風味獨特任選品嚐，歡迎桃園巿、新竹縣、新竹巿、苗栗縣的民眾利用接連登場的中秋、國慶連假安排一趟桃園機場捷運線之旅。

桃捷公司提到，25日起民眾可至桃園機場捷運線A7體育大學站至A22老街溪站，不含A20興南站，於詢問處可持悠遊卡獲一卡通購買桃竹竹或桃竹竹苗任1款定期票，10月2日開始啟用。也提醒定期票使用者，搭乘機捷起訖站均須位於A7站至A22站間，若是旅客搭乘超出定期票區間或未使用定期票專用通道，系統會直接於電子票證扣款，且是收取整段車程的費用。