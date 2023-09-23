金門榮服處長游文勇(左四)也動手與榮欣志工隊製作蛋黃酥，並親自分送給轄區獨居長者及關懷弱勢榮民(眷)享用。(圖／金門縣榮民服務處提供)

榮服處也特別安排志工隊表演公揹婆及舞蹈等餘興節目，與長輩們開心歡度中秋佳節。(圖／金門縣榮民服務處提供)

中秋佳節將至，金門縣榮民服務處為照顧轄區獨居長者及關懷弱勢榮民(眷)，特別於松柏園老人長期照顧中心舉辦「中秋送愛關懷榮民眷」系列活動，在處長游文勇的帶領下，與榮欣志工隊一起動手製作蛋黃酥分送給大家，並安排舞蹈表演與長者們同樂，提前歡度中秋，長輩們對於榮服處的貼心關懷既感動又開心。

活動中榮欣志工挽起衣袖投入製作蛋黃酥，從備料、揉麵、包餡到烘烤，每個過程毫不馬虎；雖然天氣炎熱，大家揮汗參與，但臉上滿是熱忱與專注的神情，活動現場和樂融洽，歡笑聲不斷；在大家分工合作之下，一顆顆美味可口的蛋黃酥陸續出爐，放涼後一一裝入盒中準備送至榮民(眷)手中。

游文勇特別與責任區輔導員、社區服務組長及榮欣志工前往轄區獨居長者及弱勢榮民(眷)家中分送。收到蛋黃酥的榮民(眷)紛紛表示，榮服處長期以來除了定期訪視關心外，每年傳統三大節日前，更主動關懷轄區榮民長者及眷屬，內心充滿感動與感恩。

此次活動榮服處也特別安排榮欣志工隊、信義新村志工隊及塔后社區志工隊，表演公揹婆及舞蹈等餘興節目，並與現場長者互動熱絡，大家臉上滿是笑容，最後由志工夥伴與榮民長輩實施帶動唱，現場歡樂聲不斷。

游文勇表示，特別感謝榮欣志工伙伴們的愛心和用心安排此次活動，也謝謝善心人士劉先生、吳先生及王女士捐助活動經費製作蛋黃酥，送給大陸來金資深榮民，並精心準備應景柚子禮盒，對大家齊心協力為榮民(眷)的付出表達最大敬意，也希望能夠藉由此次溫馨送愛關懷系列活動，讓榮民長輩們都能開心歡度中秋佳節。